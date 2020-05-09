Nöbet kulübesi yangında demir yığınına döndü

Elbistan’da açık pazar alanında bulunan nöbet kulübesi, çıkan yangın sonucunda demir yığınına döndü.
Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki açık pazar alanının girişinde yer alan nöbet kulübesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastik aksamın tutuşması sonucunda büyüyen alevler, kulübenin tamamına yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı sonucunda olay mahalline Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kulübedeki yangını kısa sürede kontrol aldı. Kulübeden geriye demir yığını kaldı.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.