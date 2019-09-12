Nöbet kulesinde canına kıydı

Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda vatani görevini yapan bir askerin, nöbet kulesindeyken tüfeği ile başına ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda vatani görevini yapan Şahin Vatansever isimli asker, nöbet tutmak için kuleye çıktı. Bu sırada nöbet kulesinden silah sesi geldi. Duyulan silah sesi üzerine kuleye koşan askerler ve görevliler, Vatansever’i, kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Vatansever’in başına isabet eden mermi ile hayatını kaybettiğini belirledi. Vatansever’in cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen askerin yaşamına son vermesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.