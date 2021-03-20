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NK Beauty VIP Güzellik Salonu hizmet vermeye başladı

NK Beauty VIP Güzellik Salonu tecrübeli kadrosu ve  en son teknoloji cihazları ile güzelliğine önem veren bay ve bayanlara hizmet vermeye başladı.

NK Beauty VIP Güzellik Salonu hizmet vermeye başladı
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Malatya Caddesi Dünya İş Merkezi’de danışanlarını ağırlayan NK Beauty VIP Güzellik Salonu’nda lazer epilsayon, cilt bakımı (hydrafacial), dövme silme, hyraluron pen dolgu, kirpik lifting, ipek kirpik, kalıcı makyaj, leke tedavisi, yeni nesil cilt bakım onarım hizmeti veriliyor.

Merkezlerinde bay ve bayanlara güzellik hizmeti verdiklerini belirten Uzman Estetisyen Nurşen Kurt, “Erkek danışanlara Pazar günleri, bayan danışanlara da haftanın diğer günleri hizmet veriyoruz” dedi.

Uzman Estetisyen Nurşen Kurt, “Ark sistem yeni nesil cilt bakım ve onarım cihazımız ile; dudak üstü barkot çizgileri, dudak lips, kaş kaldırma, kulak yanı kırışıklık, göğüs toparlama, karın, göbek, deri fazlalığı toparlama, sıkılaşma, yaşlılık lekeleri, el üstü yenileme, dekolte ve boyun toparlama, göz kenarları yağ bezesi, göz kapakları yaz bezesi, tavak derisi, vücut çatlakları, selülit, ameliyat izi ve iyileşmeyen yaralar, kronik el ayak çatlakları, siğil, nasır, saç köklerini canlandırma, egzama, mantar ve sedef gibi cilt problemleri, aşırı terleme sorunu, yüz toparlama lift etkisi, düşük göz kapağı, göz altı torbaları, kırışıklık ve çökmesi, akne ve gözenek sıkışması, cilt yenileme, gıdı sarkması, toparlama, kaz ayakları ve kırışıklık giderme hizmeti veriyoruz” dedi.

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NK Beauty VIP Güzellik Salonu Hizmet Vermeye Başladı