Nijer’deki 4 hastanın karanlık dünyasına ışık oldular

Elbistanlı öğrenciler, Türkiye’den yaklaşık 3 bin 500 kilometre uzakta bulunan ve belki de adını bile duymadıkları Nijer’e umut götürdü.

Selçuklu İlk-Ortaokulu’nda Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında işlenen yardımlaşma değeri için öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katılımı ile ‘Sende bir göze ışık ol” kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde; yarısından çoğu çöllerle kaplı olan ve dünyanın en fakir ülkelerinden biri konumundaki Nijer’deki katarakt hastaları için ameliyat parası toplanması kararlaştırıldı. Öğrenciler, velileri ve öğretmenlerinin desteği ile kara kıta Afrika’nın bu yoksul ülkesinde temel sağlık hizmetlerinden bile mahrum kalan insanlara yardım etmek için kolları sıvadı. Elbistan’a 3 bin 500 kilometre uzakta bulunan insanlara yardım eli ulaştırmak ve gözlerine ışık olmak için İHH İnsani Yardım Vakfı ile temasa geçti. Her bir katarakt ameliyatı için gerekli olan 500 TL’yi toplamak için okulda kermes düzenlendi. Herkes karınca kararınca gönlünden kopanı biriktirip 4 ameliyatlık bir para toplandı. Öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin yardımlarıyla toplanan paralar, Nijer’e İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığı ile gönderildi. Abdou Hama, Moussa Alassane, Moussa tanko ve Djamma Kimba isimli Nijerli katarakt hastaları ameliyatla tekrar görmeye başladı.

Proje Koordinatörü sınıf öğretmeni Mehmet Önat konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Afrika’da sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı, topraklarının yüzde 60’ı çöllerden oluşan Nijer’de katarakt hastası sayısı 130 bin. Kataraktın oluşumunda göze gelen çöl kumlarının etkisi bu ülkede oldukça fazla hissediliyor. İHH, 2014 yılında Nijer’in başkenti Niamey’de bir göz hastanesinin kurulmasına vesile oldu. Maddi ve teknik imkânsızlık nedeniyle ameliyat olamayan binlerce hasta için umut olan hastanede 5 yılda 6 bin ameliyatın yapılması hedefleniyor. Ayrıca Türkiye’den giden uzman doktorlar tarafından bölge doktorlarının mesleklerinde yetişmesi için eğitim veriliyor” dedi.

İlk baştaki hedeflerinin 1 katarakt ameliyatı olduğunu belirten Önat, “Biz de Tepebaşı Selçuklu İlk/Ortaokulu olarak projeye destek vermeye karar verdik. İlk olarak öğrenciler, öğretmenleri ve velileri bilgilendirdik. İlk başta 1 katarakt ameliyatı hedefi ile yola çıktık. Okulumuzda velilerimizin desteği ile kermes düzenledik. Kermesten ve velilerimizden gelen destek ile 4 katarakt ameliyatı yapmak için gerekli olan 2 bin TL’yi topladık. Hemen İHH ile irtibata geçtik. İHH tarafından yapılan ameliyatlar ile ilgili belge ve resimler tarafımıza gönderildi. Okul olarak 4 Nijeryalı kardeşimizin gözüne ışık olduk. Bu kampanya sürecinde desteklerini esirgemeyen okul idaresine, okul aile birliğine, öğretmenlere, velilere ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.