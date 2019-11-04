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Nihat Hatipoğlu'na Elbistan'da büyük ilgi

Elbistan Belediyesinin organizesi ile Elbistan'a gelen İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 'El-Emin' adlı konferansta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (sav) anlattı.

Nihat Hatipoğlu'na Elbistan'da büyük ilgi
Elbistan Belediyesi tarafından kültürel faaliyetler kapsamında düzenlenen ve İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı ‘El-Emin’ adlı söyleşi programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Riva Düğün Salonu’nda düzenlenen “Emin’in İzinde, Her şey O’nu Anmak ve Anlatmak İçin El-Emin” başlıklı söyleşi programına Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, AK Parti Kadın Kolları Elbistan İlçe Başkanı Dilek Çevik, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Konferansın sunuculuğunu üstlenen sanatçı Ahmet Kemal Bacak, "El-Emin" (sav) Her Şey Onu Anlamak ve Anlatmak İçin" konferanslarının Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük organizasyon projesi olduğunu söyledi. Bacak, "Bizleri davet eden ve sizlerle buluşturan Şehr-i Emin Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz'e da çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Hazreti Muhammed’in (sav) hayatından kesitler sunarak programa başladı. Hz. Peygamberin (sav) yol gösterici olduğunu belirten Hatipoğlu, “Bizim özgürlüğümüz, dünyamız ve ahiretimiz ama her şeyimiz Allah’ımız ve Resulümüz'dür (sav). Bizim önderlerimiz belli, biz Hz. Muhammed’e (sav) tutkunuz, O'nun (sav) yolunu yol edinmişiz, O’nun (sav) sevdiğini sevmişiz, O’nun (sav)uzak olduğundan uzak olmuşuz, biz O’na (sav) teslim olmuşuz. Bu imanın bir gereğidir ve bizim imanımız böyle bir imandır, sallantıda olan bir iman değildir” dedi.
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, konferansın devamında Hz.Muhammed’i (sav) tüm yönleriyle anlatırken, “Dünyanın başına gelen en hayırlı şey Peygamber Efendimizdir (sav). İyi ki geldi. El-emin yani güvenilir ismi Hz. Muhammed efendimize (sav), peygamberliğinden önce daha 25 yaşındayken verilmiştir. O (sav), kısa sürede ticaretteki dürüstlüğüyle tanındı” şeklinde konuştu. 
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, konferansın sonunda katılımcılardan namaz kılma söz ü de aldı.
Programın sonunda konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Herkesin Mevlid Kandilini şimdiden kutluyorum. El-Emin programının ilkini bugün Elbistan’da icra etmiş olduk. Kıymetli hocamızın, bizleri kırmayarak Elbistan’a teşrif etmesinden duyduğum mutluluğu, memnuniyeti ifade etmek istiyorum. El-Emin programını çok güzel bir isimden dinledik. Kendisine çok teşekkür ederiz. Peygamber Efendimizi (sav) ve asr-ı saadeti bize anlattı. Gözlerimizi yaşarttı, o günleri yaşattı. Kendisinden Allah razı olsun diyorum. Kendisini ileriki zamanlarda da Elbistan’a misafir etmekten onur duyarız. Şimdiden kendisini davet ediyorum. Katılımınız dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Program, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na çiçek takdim etmesinin ardından sona erdi.





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