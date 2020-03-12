Nesli tükenmekte olan vaşak, fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, hem hayvanların popülasyonlarını takip etme, hem de kaçak avcılara karşı koruma adına il genelinde dağlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi. Elbistan’da da özellikle Anadolu yaban keçilerinin popülasyonun belirlenmesi ve yasadışı avcılığın önüne geçilmesi adına dağlık bölgelere çok sayıda fotokapan konuldu. Elbistan'ın dağlık bölgelerine yerleştirilen kapanlardan birine nesli tükenmekte olan vaşak takıldı. Fotokapana yakalanan görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Vaşağın yanı sıra kurt ve keklik gibi yaban hayvanlar da fotokapanlar tarafından kaydedildi.