Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, hem hayvanların popülasyonlarını takip etme, hem de kaçak avcılara karşı koruma adına il genelinde dağlık alanlara fotokapanlar yerleştirdi. İl genelinde birçok noktaya konulan fotokapanlardan biri, varlığı bilinse de görüntülenemeyen çizgili sırtlanı kaydederek bir ilke imza attı. Fotokapanlardan elde edilen bu kareler, en son 100 yıl önce Kahramanmaraş’ta görülen çizgili sırtlanların canlı olarak kaydedilen ilk görüntüleri oldu. Canlı hayvanlara ve insanlara saldırmayan çizgili sırtlanlar, doğanın çöpçüleri olarak biliniyor. Leşlerle beslenen çizgili sırtlanlar, doğada oluşabilecek hastalıkların da önüne geçiyor.

Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ve diğer yaban hayvanlarının görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında paylaşıldı.







