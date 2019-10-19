Nesli tehlike altında olan vaşak, Elbistan’da ilk kez görüntülendi

Elbistan’ı çevreleyen dağlardaki yabani hayvan çeşitliliğinin arttığına en güzel örnek, bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerle ortaya çıktı.

Özellikle nesli tükenmekte olanlar başta olmak üzere doğal ortamlarının Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince sürekli kontrol altında tutulması, yasadışı avcılığa karşı ciddi müeyyidelerin uygulanması gibi önlemler ve vatandaşların duyarlılığı, yabani hayvanların sayısının artmasında büyük katkı sunmaya başladı. Bu durumun en önemli göstergelerinden biri de Elbistan’da yaşandı. Elbistan’ı çevreleyen dağlarda yaşadığı bilinen ancak bugüne kadar hiç görüntülenemeyen vaşağı, bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Dağlık bir alanda çekilen görüntülerde, vaşağın, bir çoban köpeği tarafından sıkıştırıldığı anlar yer alıyor. Görüntülerde, üstün kamuflaj özelliği ile kayalıklarla zor fark edilen vaşak, köpeğin sıkıştırdığı kayalardan kurtularak hızla bölgeden uzaklaşıyor. Vaşak, avlanması kesinlikle yasaklanan türler arasında yer alıyor.



Vaşakların özellikleri nelerdir?

Dünyanın en gizemli ve yakalanması zor hayvanlarından biri olan vaşaklar, Avrasya Vaşağı olarak adlandırılıyor. Genellikle engebeli arazilerde ve çam ormanlarının olduğu bölgelerde yaşayan vaşaklar, iyi bir dağcı olmanın yanında iyi birer yüzücü olup, oldukça çevik ve hızlı bir kedi türüdür. Tavşan, tarla faresi, sincap, ördek, yer kuşları, imkân varsa balık ve balıkçıl kuşları gibi hayvanlarla beslenen vaşaklar, nadiren avlanırken grup halinde hareket ederler.













