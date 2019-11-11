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Nesli tehlike altında olan vaşak, av tüfeği ile öldürüldü

Nurhak’ta, nesli tehlike altında olduğu için korunan vaşak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile vurularak telef edildi.

Nesli tehlike altında olan vaşak, av tüfeği ile öldürüldü

Öldürülen vaşağın yavrusunun da bulunduğu ve annesini gömmeye çalıştığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Nurhak ilçesine bağlı Ağcaşar Mahallesi kırsalında yaşandı. Hayvancılık yapan bir vatandaşın ihbarı doğrultusunda bölgeye giden Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun İşletme Şefliği Av Koruma ekipleri, yaptıkları incelemede dünyanın en gizemli hayvanlarından biri olarak gösterilen ve türü tehlike altında olan vaşağın av tüfeği ile vurulduğunu belirledi. Vatandaşın, telef edilen vaşağın yavrusunun da olduğunu ve annesinin üzerine toprak attığını gördüğünü söylemesi üzerine çevrede arama yapan Göksun İşletme Şefliği Av Koruma ekipleri, sonuç alamadı.

Göksun İşletme Şefliği Av Koruma ekipleri, vaşağı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kolluk kuvvetleri ile birlikte çalışmalarına başladı.

Öte yandan vaşağın öldürülmesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok doğa ve hayvan sever, vaşağı öldürenleri kınadı. Bir vatandaşın, ‘Vurulan mı hayvan yoksa vuran mı?’ yorumu, bu olayı gerçekleştirenlere en güzel cevap oldu.


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Sami Kılıç 4 saat önce

"Doğa Sporları ve Avcılık" (!) İsmi ile resmen kurulmuş bir dernek (!) var. Bu derneğin esas çabası " av yasağı olmadığı dönemlerde " (!) ellerindeki otomatik silah ve benzeri tuzak-teçhizatla tabiattaki canlıların canına kıymak !!! Bunun neresi spor ?! Aç mı kaldınız da ava çıktınız ?! O masum canlara kıymanın nasıl bir gerekçesi olabilir ?!.. Gelelim bu haberdeki zavallı cana kıyan " vaşak" a !!! Bunun avcılık derneğiyle ilişkisi yoktur elbette ama toplumda oldukça yaygın olan " cehalet " ile ilişkisi vardır. Yazık ! Yazıklar olsun !!!

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C kal 4 saat önce

Vurana hayvan desem hayvana ağır olacak eli kırılsın

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Recep Doğan 4 saat önce

Eline silah alan herkes avcı bular cahil önünden at kalksa ata it kalksa ite silah atar

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Haci 3 saat önce

Nefretle kınıyorum canileri

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Tarık TANRIVERDİ 2 saat önce

Allah belanızı versin şu hayvandan ne istediniz.

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vahdettin pıcak 56 dakika önce

kimbilir hangi yavsak tır

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