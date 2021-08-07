Nergele Çayı’ndan çuval çuval çöp topladılar

Dernek adına söz alan Kamil Akbaş ve Gözpınar Mahalle Muhtarı Kasım Kul, orman yangınları ile boğuştuğumuz bugünlerde çevreye gelişigüzel atılan cam şişeleri de tek tek topladıklarını belirterek, vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet ettiler.

Ekinözü ilçesine bağlı Gözpınar Mahallesi’nde anlamlı bir çevre duyarlılığı sergilendi. Gözpınar Birlik Derneği ve mahalle muhtarı Kasım Kul’un öncülüğünde gönüllü olarak bir araya gelen vatandaşlar, Nergele Çayı çevresi başta olmak üzere bölgeye bırakılan çöpleri elleri ile topladı. Çevre temizliği hareketi sabahın erken saatleri ile başladı. Ellerine aldıkları çuvallarla Nergele Çayı kıyısına giden dernek üyeleri ve mahalle sakinleri, plastik ve cam şişeler ile diğer çöpleri tek topladı. Akşama kadar süren çevre temizliği çalışmasında yaklaşık 50 çuval çöp toplandı. Toplanan çöpler, Ekinözü Belediyesi’ne ait çöp toplama aracına doldurularak bölgeden götürüldü.

Çalışmayla ilgili olarak değerlendirme yapan Gözpınar Birlik Derneği adına söz alan Kamil Akbaş, Nergele Çayı’nı ve bölgesini daha temiz ve yaşanılabilir hale getirmek istediklerini söyledi.

Nergele Çayı’nın, piknikçiler ve vatandaşların doğaya bıraktığı çöpler yüzünden kirlilik alarmı verdiğini hatırlatan Akbaş, “Kırmızı benekli alabalıkları ile ünlü Nergele Çayı’mız ve çevresi, piknikçiler ve vatandaşların geride bıraktığı çöpler nedeniyle çok kötü bir hal almıştı. Birçok alan evsel atıklar ile dolmuştu. Piknik ya da değişik aktiviteler için bölgeye gelenler çöplerini yanlarında götürmek yerine burada bırakıyorlar. Dernek olarak biz de daha temiz bir çevre istiyoruz. Bu amaçla da hem üyelerimize hem de mahalle sakinlerimize bir çağrıda bulunduk. Akşama kadar süren çalışmalarımız sonucunda da yaklaşık 50 çuval çöp topladık. Tüm vatandaşlarımızı çevre konusunda daha duyarlı olmaya ve göreve davet ediyoruz. Projemize destek veren herkese de teşekkür ediyoruz” dedi.

Gözpınar Mahalle Muhtarı Kasım Kul ise, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Bölgede gelişigüzel bırakılan çöplerin yanı sıra cam atıkların oluşturduğu yangın tehlikesine dikkati çekerek, “Gözpınar Birlik Derneğimizle ortaklaşa olarak Nergele Çayı başta olmak üzere mahallemizin yolunun çevresindeki çöpleri temizledik. Yaşadığımız çevreyi ve doğayı korumak insan olarak en önemli görevlerimizden biri. Bölgemizdeki evsel atıkların oluşturduğu kirlilikle mücadele etme adına kolları sıvadık. Umarım amacımıza bir nebze olsun ulaşabilmişizdir.

Ayrıca bu bölgede ormanlar da var. Çevreye atılan cam şişeler, yangınların tetikleyicisi olabiliyor. Tüm vatandaşlarımızdan özellikle bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Çalışmaya öncülük eden dernek yönetimimize ve halkımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.