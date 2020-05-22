‘Nerede o eski bayramlar’ sözü daha anlamlı hale geldi

El öpmeler ve ziyaretlerin yokluğu sebebiyle buruk geçecek olan Ramazan Bayramı, iletişim teknolojileri sayesinde dijital kutlamaya dönüşecek.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra bir sarmaşık gibi dünyayı saran Kovid-19 salgını, vazgeçilmez olarak gördüğü birçok şeyden insanları mahrum bıraktı. Birçoğu yüz yıllardır süregelen alışkanlıklardan vazgeçmek zorunda kalan insanların yaşamlarına da yeni alışkanlıklar girdi. Sosyal yaşamın birçok alanında değişikliğe neden olan koronavirüs (Kovid-19), Müslümanlar için ayrı bir anlam ifade eden Ramazan Bayramı alışkanlıklarımızı da değiştirecek. Kovid-19’a karşı başarılı bir mücadele veren ülkemizde, bayram süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bayramlaşma geleneklerimizin birçoğuna ara vermek zorunda kaldığımız bu bayramda bayram namazı kılınmayacak. Aile büyüklerinin ellerinin öpüldüğü, küskünlüklerin ve kırgınlıkların sona ermesini sağlayan bayram ziyaretleri gerçekleştirilemeyecek. Bayramları bir başka sevinç ve mutlulukla karşılayan çocuklar da birçok şeyden mahrum kalacak. Giydikleri bayramlıkları ile kapı kapı dolaşıp şeker toplayamayacak. Nine ve dedeleri ile yakın akrabalarını ziyaret edip bayram harçlığı alamayacak. Bayramda gerçekleştirilen mezarlık ziyaretleri de arife günü yapılacak ya da bayram sonrasına bırakılacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı’nın bu yıl ilk kez evlerde geçirilmesi, el öpmeler, şeker ikramları, harçlık alıp vermeler yapılamayacağı için bayramın bir yanın eksik kalmasına neden olacak. Bayram gelenekleri de koronavirüs sürecine ayak uyduracak. İletişim teknolojilerini kullanmak pandemi sürecinde bir mecburiyete dönüşecek. Bu bayramda bayramlaşmalar ancak dijital yöntemlerle gerçekleştirilebilecek. Büyüklerin elleri, küçüklerin gözleri ancak görüntülü görüşmeler sayesinde öpülecek.

Özellikle orta yaşın üzerindeki vatandaşlar başta olmak üzere hemen her bayramdan sonra, alışkanlıkların değiştiğini, geleneklerin unutulmaya başlandığını anlatan ‘Nerede o eski bayramlar’ sözü de içinden geçtiğimi süreç nedeniyle bu bayram için ayrı bir anlam ifade edecek.