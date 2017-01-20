Nehre düşen kediyi vatandaşlar kurtardı

Elbistan’da Ceyhan Nehri’ne düşen ve tutunduğu bir boru parçası sayesinde akıntıya kapılmaktan kurtulan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ceyhan Mahallesi Dr. Hasanbey Caddesi üzerinde yer alan köprünün hemen yanında, Ceyhan Nehri’nin soğuk sularında bir kedi olduğunu gören vatandaşlar, kediyi bulunduğu yerden kurtarmak amacıyla hemen harekete geçtiler.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan bir personel, beline bağladığı ip yardımı ile nehir içindeki kediye ulaşmaya çalıştı. İpi tutan vatandaşların yardımı ile kediye ulaşan vatandaş, kediyi bulunduğu yerden alarak, yukarıya çıkardı.

Buz gibi suda halsiz düşen kediyi Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne götüren çalışanlar, kediyi kuruladıktan sonra, yiyecek bir şeyler vererek, eski sağlığına kavuşması için seferber oldular.



