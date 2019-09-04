Nehirde yüzen çocukları boğulmalara karşı uyardılar

Ülke genelinde başta çocuk ve gençler olmak üzere birçok vatandaş, serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj, gölet, kanal, akarsu ve su birikintileriyle boğularak hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, Ceyhan Nehri boyunca boğulmalara karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yaptı. Ceyhan Nehri’ne giren çocuk ve gençlere, sözlü olarak ikazlarda da bulunan TDP görevlileri, yaptıkları bilgilendirmede, ülkemizde her yıl yüzlerce kişinin serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj, gölet, akarsu ve su birikintilerinde boğularak hayatlarını kaybettiklerinin altını çizdiler.

Boğulma vakalarının, özellikle yaz aylarında su kaynaklarının çok olduğu yerlerde sıklıkla yaşandığının altını çizen TDP görevlileri, nehirde yüzen çocuklara ve gençlere, “Boğulmamak için tanımadığınız bir suda tek başına yüzmeyin. Zeminini bilmediğiniz suya tepe üstü atlamayın. Hızlı akan suda asla yüzmeyin. İyi bir yüzücü olduğunuzu ispatlamaya çalışmayın. Şaka niyetiyle de olsa hiç kimseyi habersiz suya itmeyin. Suya birden dalmayın. Soğuk suya aniden girilmesi, vücutta kramplara neden olabilir. Yüzerken küçük çapta da olsa fenalık ya da üşüme hissettiğiniz an sudan çıkın. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin” cümleleri ile diye ikazlarda bulunuldu.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, çevredeki anne ve babalara da broşür dağıtarak acı ve trajik durumla karşılaşmamaları için ailelerin daha dikkatli olmalarını istedi.

TDP ekiplerinin dağıttığı broşürlerde ise boğulmalara karşı alınacak tedbirler ve boğulma durumunda uygulanacak ilkyardımın nasıl yapılacağı anlatılıyor.





















