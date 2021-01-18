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Nehir, Nurhak Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü oldu

Uzun yıllar Elbistan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapan Mehmet Şerif Nehir, Nurhak Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü olarak atandı.

Nehir, Nurhak Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü oldu
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Nehir, Elbistan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde şef olarak görev yapmakta iken, 2015 yılında Sivas ili Koyulhisar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atandı. 2015-2018 yıllarında Koyulhisar'da görev yapan Mehmet Şerif Nehir, 2018 yılında Sivas ili Gürün Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. 2018-2020 yıllarında Gürün Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü görevi yapan, Elbistan-Söğütlü Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Şerif Nehir, Nurhak Kaymakamlığına İlçe Yazı İşleri Müdürü olarak naklen atandı.


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