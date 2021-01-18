Nehir, Nurhak Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü oldu Uzun yıllar Elbistan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapan Mehmet Şerif Nehir, Nurhak Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü olarak atandı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 10:55