Nefes Kredisi’nde ciro kaybı şartı kaldırıldı

Oda üyelerine finansman desteği sağlamak amacıyla devreye alınan Nefes Kredisi ile 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

KOBİ'lere finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen 2021 Nefes Kredisi'ne başvurular sürerken, daha önce açıklanan 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp şartının da kaldırıldığı belirtildi.

Oda üyesi işletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, odadan alacakları belge ile bankalara başvuruda bulunabilecekler.

Başkan Paksoy ayrıca, KOSGEB aracılığı ile de imalatçı işletmelere yönelik hızlı destek programının başladığını dile getirdi. İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında, Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro-küçük işletmeler ile imalat sektöründeki işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumalarını sağlamak amacıyla, 75 bin TL 3 yıl ödemesiz ve 0 faizli kredi başvurularının başladığını vurgulayan Başkan Paksoy, detaylı bilgiye Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası KOSGEB Temsilciliğinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.