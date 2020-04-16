Necip Fazıl Hastanesi’nde koronavirüs testleri yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığınca, "Covid-19 Tanı Laboratuarı" olarak yetkilendirilen Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı’nda Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen kitler ile PCR yönetimi üzerinden koronavirüs tanısına yönelik testler çalışılmaya başlandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, “İl Sağlık Müdürlüğü olarak koronavirüs testlerinin Kahramanmaraş’ta yapılması için Sağlık Bakanlığımıza başvuruda bulunduk. Bakanlığımızca geçtiğimiz günlerde verilen onayın ardından öncelikle Üniversite hastanemizde bugün itibariyle ise Necip Fazıl Şehir Hastanemizde gerekli altyapı hızlıca oluşturularak son teknoloji PCR Cihazı, Santrifüj Cihazı, Biyogüvenlik Kabini gibi cihazlarla donatılan merkezimizde konusunda uzman hekimlerimiz ve teknik personelimiz tarafından ilimizdeki olası veya şüpheli hastalarımıza koronavirüs testi yapılmaya başlandı. Kahramanmaraş olarak biz de burada artık test merkezi konumuna geldik. Necip Fazıl Şehir Hastanemiz ve üniversitemiz hastalıkla ilgili bütün testleri yapabilir konuma geldi. Bu 2 merkez sayesinde Türkiye’de belirli merkezlerde olduğu gibi biz de buralarda gerekli testleri yapabilir durumdayız” şeklinde konuştu.

Öksüz, daha önce hizmet vermeye başlayan KSÜ Mikrobiyoloji (PCR) Laboratuarı ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi PCR Laboratuarları sayesinde Kahramanmaraş’ta tespit edilen olası koronavirüs vakalarının testlerinin başka illere gönderilmesinin önüne geçildiğinin altını çizdi.

Böylece olası zaman kayıplarının asgari düzeye indirildiğini ve en kısa sürede testlerin çalışılarak sonuçlarının ilgili hekimlerle paylaşıldığını belirten Öksüz, “Koronavirüsle mücadelede Kahramanmaraş olarak artık daha güçlüyüz” dedi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, açıklamasının sonunda şunları kaydetti:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığının teşhis edilmesine yönelik ilimizde hem Üniversite Hastanemiz hem de Necip Fazıl Şehir Hastanemiz bünyesindeki PCR Tanı Laboratuarlarının kurulmasında destek olan Sayın Sağlık Bakanımıza, bakanlığımız yetkililerine, Sayın Valimize, şehrimizin değerli temsilcilerine, üniversitemiz yönetimine, bu süreçte maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen AKEDAŞ’ın değerli yönetim kurulu üyelerine ve tüm emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”



