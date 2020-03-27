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‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazısı yenileniyor

Elbistan Belediyesi, 1984 yılında Şardağı eteklerine yapılan ve uydu görüntülerinde dahi görünen ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazısını yeniliyor. İlk olarak kireç ile yapılan yazı, boya ile düzenlenerek daha uzun ömürlü olması planlanıyor.

‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazısı yenileniyor
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1921 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir, Ne Mutlu Türküm Diyene” cümlesinin yer aldığı Şardağındaki yazı, Elbistan Belediyesi’nce yenileniyor.

Elbistan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Elbistan Belediyesi yetkilileri, “1984 yılında Şardağı’nın şehre bakan yamacına yazılan ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ cümlesi, zor arazi şartlarına rağmen yenilenmeye başladı. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan 80 kişilik ekip, yaklaşık 40 bin metrekare alan içerisinde bulunan ve 15 bin metrekare alana sahip yazıda çalışmalar devam ediyor. İlk olarak kireç ile yapılan ve kısa bir süre içerisinde görünürlüğünü kaybeden yazı, bu çalışmamızda plastik boya ile yenilenecek ve daha uzun ömürlü olması sağlanacaktır. 1921 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hiçbir ırk ve mezhep gözetmeksizin Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir, Ne Mutlu Türküm Diyene cümlesi birçok il ve ilçede olduğu gibi Elbistan’da da yaşatılmaya devam edecektir” denildi.

Elbistan Belediyesi’nin bu çalışmasını takdirle karşılayan vatandaşlar ise “Uzun yıllardır bu yazının yenilenmesini bekliyorduk. Tabi arazi şartları zor. Ama yine de sağ olsun Elbistan Belediyesi bu konuda gerekli çalışmaları başlatmış. Başta Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dediler.

 


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‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ Yazısı Yenileniyor
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