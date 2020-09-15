Ne canımız yansın ne de cebimiz!

‘Cezalar tahsil edilmiyor’ şeklindeki yanlış algıyı ortadan kaldıracak adım ise vergi dairesinden gelecek. Kesilen cezayı ödemeyenler, vergi dairesine bildirilerek miktarın tahsili için kişilerin adreslerine tebligat gönderilecek.

Elbistan’da durumun ciddiyetini kavramayıp sokağa çıkan Kovid-19 hastaları hakkında da Cumhuriyet Savcılığı’na ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’ suçundan adli işlem başlatılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Elbistan’da başta sağlık çalışanları ve güvenlik birimleri olmak üzere, evde izolasyon takip ekipleri, işyeri denetleme ekipleri, virüsle mücadele noktasında canla başla çalışma gayretini sürdürüyor. Elbistan Kaymakamlığı da bu birimlerin koordinasyonunu sağlarken, denetimlere bizzat katılan Kaymakam Özkan Demir, vatandaşlara tedbirlere uymaları noktasında çağrıda bulunuyor. Artan vakalar ve sevdikleri, tanıdıkları kişilerin virüse yakalandığını hatta hayatını kaybettiği haberlerini daha sık duymaya başlayan insanlar, işin ciddiyetini daha iyi anlamaya başladı. Bugüne kadar yapılan denetimlerde, vatandaşlar nezdinde bir oto kontrol mekanizması oluşturulmaya çalışıldı. Vatandaşlardan, 3 tane temel prensibe uymaları istendi. Ancak maskeyi ağzına takmak yerine kolunda ya da çenesinde gezdirenler, sosyal mesafe kuralını umursamayıp koronayla iç içe halay çekenler sayesinde vaka sayıları pik yaptı.

Başta kendi sağlıkları olmak üzere toplumun tamamı için risk çemberinin daralmasına neden olan kişiler, en önemli cezayı virüsü kaparak ödüyor. Bu şekilde davranarak kaç kişinin daha hayatını tehlikeye attığını umursamadan virüse karşı güç gösterisi yapanlar için cezai tedbirler kaçınılmaz hale geldi. Bireysel anlamda sağlık sorunu olmasının ötesinde kamu sağlığını kamu düzenini tehdit eden bir boyuta geçen kural ihlallerinde cezalar peş peşe yazılmaya başlandı. Eylül ayı başından itibaren maske takmama kuralına uymayan 100’den fazla kişiye 900’er TL idari para cezası kesildi. Cezaların tahsil edilmeyeceği hayali ise vergi dairesinden gelecek tebligatlarla suya düşecek. Yaptırımların en ağır uygulanacağı kesim de izolasyon kurallarına uymayanlar olacak. Kısa bir süre öncesine kadar kuralları ihlal ettiği için dışarı çıkan ayaklı koronalara, 3 bin 150 TL para cezası kesilmeye başlandı. Bu şekilde ceza yazılan ayaklı korona sayısı da 10’a yaklaştı. Geçtiğimiz gün yayımlanan genelge doğrultusunda Kahramanmaraş’taki yurtlara yerleştirilecek olan ayaklı koronalar için Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.



