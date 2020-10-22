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Narkotikten zehir tacirlerine bir darbe daha

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, daha önceden hakkında işlem yapılan uyuşturucu satıcısının bağlantılı olduğu kişilere yönelik olarak düzenlediği operasyonda yakalanan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotikten zehir tacirlerine bir darbe daha
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 Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, zehir tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor. Başarılı operasyonlarla hem ilçede hem de il dışından Elbistan’da yapılmak istenen uyuşturucu madde ticareti yapanların, parmaklıklar arkasına gönderilmesini sağlayan narkotik ekipleri, bu kişilerin bağlantıda olduğu şahıslar hakkında da savcılık koordinesinde adım adım iz sürüyor. Narkotik ekipleri, bu çerçevede daha önceden hakkında işlem yapılan bir şahsın, M.Ü. ile olan bağlantısını tespit etti. Narkotik ekipleri, düzenledikleri operasyonla M.Ü’yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Hukuk Mahkemesi’nce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Narkotik ekiplerinin, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarının aralıksız olarak süreceği belirtildi.

 


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Narkotikten Zehir Tacirlerine Bir Darbe Daha
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