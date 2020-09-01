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Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 kilo esrar ele geçirildi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Ekinözü’nde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 210 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 kilo esrar ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 şahsı uyuşturucu ticareti kapsamında takibe aldı. Her adımları izlenen şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri, yakalanarak gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 6 kilo 210 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuya el konuldu. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan işlem başlatılan şahıslardan İ.A, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


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Narkotikten Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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