Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesi için operasyon ve çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.
Narkotik’ten uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan iki kişiden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
12 Eylül 2020 Cumartesi 12:25
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İlçe merkezinde çalışma yapan narkotik ekipleri, 2 şahsı suçüstü yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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