Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, toplan 42,48 gram esrar ve 2 adet de Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde tartmada kullanılan bir de hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli, işlemleri için Elbistan ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Narkotik ekiplerinin, uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.