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Narkotik’ten sokak satıcılarına operasyon: 1 tutuklama

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 1’i, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik’ten sokak satıcılarına operasyon: 1 tutuklama
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 1’i, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, ilçedeki uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik olarak başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayan Narkotik görevlileri, yaptıkları çalışmalar sonrasında M.U., M.Y. ve H.D. isimli şahısların üzerinde arama yaptı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde çeşitli miktarlarda kubar esrar maddesi Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. M.U ve M.Y isimli şahıslara uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken, H.D. isimli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen H.D., çıkarıldığı adli mercilerle uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


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