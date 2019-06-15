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Narkotikten bonzai operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotikten bonzai operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına dönük operasyon düzenledi. Operasyonda, M.A.T isimli şahsın, bonzai adlı sentetik uyuşturucu madde sattığı Ö.Ö. ve A.O.C. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerinde bir miktar bonzai ele geçirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı’ndan alınan arama kararına istinaden ikinci bir operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri, ikinci operasyonla gözaltına aldıkları M.A.T.yi, işlemleri için emniyete götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.T., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

A.O. C.ve Ö.Ö. isimli şahıslara ise, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

 


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