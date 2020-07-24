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Narkotik uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
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Geçtiğimiz günlerde düzenlediği başarılı bir operasyonla zehir tacirlerine büyük darbe vuran Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışmalarına devam ediyor. Narkotik ekipleri, bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.Ç. ile O.B. isimli şahısları yakaladı. Şahısların ikametinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 31,99 gram toz esrar, 0,26 gram metamfetamin, 3 kök kenevir ile 52,71 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Her iki şahıs da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç., tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Diğer şüpheli ise, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

 


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