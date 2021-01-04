Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretini önleme kapsamına yaptıkları çalışmada 8 şahsı suçüstü yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda kullanıma hazır bonzai ve metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca bir şahsın üzerinde de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 7’si hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve 1’i hakkında da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.