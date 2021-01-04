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Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda bonzai ve ateş buz olarak nitelendirilen metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Söz konusu uyuşturucu maddeyle ilgili 8 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu
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Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretini önleme kapsamına yaptıkları çalışmada 8 şahsı suçüstü yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda kullanıma hazır bonzai ve metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca bir şahsın üzerinde de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 7’si hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve 1’i hakkında da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

 


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Narkotik Polisinden Uyuşturucu Operasyonu