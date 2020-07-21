Narkotik polisi zehir tacirlerine geçit vermedi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar ile afyon sakızı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı iki ayrı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Birbiriyle bağlantılı iki ayrı operasyon kapsamında Kahramanmaraş’a ve Elbistan'a uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şahıs takibe alındı. Şahıslardan H.E.(31) Kahramanmaraş girişinde yakalandı. A.D.(28) ise Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince ilçe girişinde suçüstü yakalandı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda yakalanan şüpheli şahısların üzerlerinde ve eşyalarında; 392,18 gram takoz esrar maddesi, 1047 adet captagon, 53 adet ecstasy ve 107 adet sentetik uyuşturucu hap, 49,03 gram metamfetamin, 3,70 gram kokain, 24,09 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.