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Narkotik polisi zehir tacirlerine geçit vermedi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar ile afyon sakızı ele geçirildi.

Narkotik polisi zehir tacirlerine geçit vermedi
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar ile afyon sakızı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı iki ayrı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Birbiriyle bağlantılı iki ayrı operasyon kapsamında Kahramanmaraş’a ve Elbistan'a uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şahıs takibe alındı. Şahıslardan H.E.(31) Kahramanmaraş girişinde yakalandı. A.D.(28) ise Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince ilçe girişinde suçüstü yakalandı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda yakalanan şüpheli şahısların üzerlerinde ve eşyalarında; 392,18 gram takoz esrar maddesi, 1047 adet captagon, 53 adet ecstasy ve 107 adet sentetik uyuşturucu hap, 49,03 gram metamfetamin, 3,70 gram kokain, 24,09 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


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Durmuş 2 hafta önce

Yürekten kutluyorum fakat ; bir de dileğimi tekrar tekrar belirtmek istiyorum ! Lütfen şu trafik magandalarına, havai fişek şımarıklıklarına, silah sıkanlara, gürültülü müzikle serserice dolaşanlara, toplum kurallarını çiğnemeyi marifet sanan zavallılara karşı da " geçit vermeyecek " ciddi önlemler alınsın ! ( Bu dileğim de dikkate alınmasa da derdimi ve beklentimi bir defa daha dile getirmek istedim )

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sultan pamuk 2 hafta önce

tüm emniyet mensubunu tebrik eder başarılarının devamını dilerim, Allah ım böyle zehir tacirlerine geçit vermesin inşAllah

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vatandaş 2 hafta önce

Emegi gecenlerden Allah razı olsun bu pislikleri temizlerler inşaAllah

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Oh 2 hafta önce

Ne güzel olmuş eline emeğinize sağlık

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KOD46 2 hafta önce

Birde şu tofaşcılar şahinciler abartı egzoz takıp 5 liralık gaz ile Pınarbaşında tür atıp bagirtarak gezip vatandaşı rahatsız edenlere el atmanızı rica ediyorum emniyet ekiplerinden. Başarıların devamını dilerim..

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NESİL TEHLİKEDE 2 hafta önce

Böyle şerefsizlerin kökünün kurutulması lazım. Geleceğe ihanettir bunların hakkı idamdır. Emniyet güçlerimize teşekkür ederim.

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vATANdaş 2 hafta önce

Adiler 1001 çeşit Toptancıymış ellam .

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