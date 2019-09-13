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Narkotik ekiplerinin yakaladığı sokak satıcısı tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin yakaladığı sokak satıcısı tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, ilçedeki uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsın üzerinde arama yaptı. A.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında 96 gram kubar esrar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


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