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Narkotik ekiplerinden sokak satıcılarına bir darbe daha

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda yakalanan 2 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik ekiplerinden sokak satıcılarına bir darbe daha
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda yakalanan 2 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak başarılı operasyonlara imza atan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir sokak satıcısının daha parmaklıklar arasında gönderilmesini sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik ekipleri, yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir şahıs ile ondan uyuşturucu madde satın alan bir şahsı yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada, 3 parça halinde toplam 0.93 gram ateş buz metamfetamin adılı uyuşturucu madde ile 4 adet captagon isimli uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 85 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Elbistan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüpheli, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


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Vatandaş 17 saat önce

Bu nasıl bir uyuşturucu saticiligi bitmedi gittiler yazzik günah genclikleri heba oluyor

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