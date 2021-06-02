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Nadir görülen çift gökkuşağı gökyüzünü süsledi

Elbistan’da kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde çok nadir görülen doğa olaylarından biri olan çift gökkuşağı oluştu.

Nadir görülen çift gökkuşağı gökyüzünü süsledi
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Elbistan’da kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde çok nadir görülen doğa olaylarından biri olan çift gökkuşağı oluştu.

Elbistan’da kısa süreli sağanak yağış geçişi yaşandı. Kırsal mahallelerde etkili olan yağış sonrasında bulutlar yerini güneşe bırakırken vatandaşlar da ender rastlanan bir doğa olayına tanıklık etti. Elbistan semalarında oluşan çift gökkuşağı, ilçeye bağlı Akbayır ve İğde Mahalleleri’nde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bu olaya tanıklık eden vatandaşlar, gökyüzünü kaplayan rengarenk çift gökkuşağını ilgi ile izledi. İğde Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Kayabaşı ve Akbayır Mahallesi’nde ikamet eden Tuncay Kaya, nadir görülen bu olayını fotoğrafladı. Her iki vatandaşın sosyal medyasında paylaştığı fotoğraflar büyük beğeni topladı.

Çift gökkuşağı, yağmurun tamamen dinmesinin ardından gözden kayboldu.

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