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Nacar’dan pandemi süreci ve ekonomik sorunlara çözüm talebi

Emek Partisi Elbistan İlçe Temsilcisi Samet Nacar, pandemi süreci ve ilçedeki ekonomik duruma ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Nacar’dan pandemi süreci ve ekonomik sorunlara çözüm talebi
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Nacar, şunları söyledi:

“Pandemi ve ekonomik krizden geçtiğimiz bu süreçte ne Cumhur İttifakı ne de Millet İttifakı’nın Elbistan’ımızın ağırlaşan sorunlarının çözümü konusunda birlikte hareket etmesi gerekiyor. Birleşen bir siyasete ihtiyaç var. Elbistan tarihinde görülmemiş bir işsizlikle karşı karşıya. Esnaf kepenk kapatırken gençlerimiz yurt dışına ve İstanbul gibi büyük illere göçüyor. Türkiye’nin dördüncü büyük ovasında çiftçinin traktörlerine ve tarlalarına, esnafın dükkanlarını haciz geliyor. İşçiler geçinmek için iş bulamazken vatandaşlar da her gün zamlarla uğraşıyor. 2001 krizinde bile böyle kriz yaşamayan Elbistan’da kentin sorunlarına çözüm getirecek birlik ve beraberliklere ihtiyaç var. Elbistan’a 18 yıldır bir fabrika kurulmamış. Kurulanlarda özelleştirilmiş. Elbistan tarım şehri sanayi şehri olmalıdır. Bunun için de Cumhur İttifakı-Millet İttifakı Elbistan için Elbistan’ın geleceği için birleşmelidir.”


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Nacar’dan Pandemi Süreci Ve Ekonomik Sorunlara çözüm Talebi