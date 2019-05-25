Nacar’dan ekonomik kriz açıklaması

Elbistan’da vatandaşlarla birlikte esnafın ve çiftçinin de zor durumda olduğunu belirten Nacar, üretim ve sanayiye dönük yatırımların yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Nacar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, krizden kurtuluşla ilgili de önerilerine sıralayarak, “Elbistan, 2001 krizinde bile böyle olmamıştı. İflas eden esnafların mallarına, kredilerini ödeyemeyen çiftçilerin de tarlalarına el konuluyor. Çiftçi, gübre, ilaç ve tohum alamadığı için toprağını ekemiyor. AKP hükümeti ise İstanbul seçimlerini yenileyerek ekonomiye ek bir yük getiriyor. Ekonomik krizin olduğu dönemde yeniden seçim yapmak doğru mudur?

Ekonomik krizden çıkmak için banka faizleri düşürülmeli, üreten köylüye destek verilmeli, üretici birlikleri kurulmalıdır. Üretici birliklerine ucuz gübre, mazot ve ilaç temin edilerek köylüye verilmesi halinde üretim artar. Üniversitelerin bilim, teknoloji üreterek katma değeri yüksek ürünler üreterek ülkemize döviz kazandırması gerekmektedir. AK Parti hükümetinin ekonomi politikası inşaat üzerine kuruluydu. İnşaat hiçbir zaman ülkemize, üretime, sanayiye dönük sürekli olarak işgücü sağlayacak bir politika değildir. Bu yatırımların üretim ve sanayiye yapılması gerekir. Vergi adaletinin sağlanması esnafı, işçiyi ve köylüyü rahatlatır. Bu da ekonomiye kazanç olarak döner. Çok kazanandan çok, az kazanan da az vergi alınarak vergi adaletinin sağlanması gerekir.”