Nacar: “Tarım ve hayvancılık can çekişiyor”

Çiftçinin ürettiği ürünün para etmediğini belirten Nacar, “Elbistan’da çiftçiler zor durumda. Domates ve karpuzun fiyatı tarlada 50 kuruşa kadar düşmüş. Köylüden alınan ürünler, marketlerde daha yüksek fiyatlarla satılıyor. Mazot, elektrik ve ilaç fiyatlarının artmasıyla köylü zarar eder duruma geldi. Köylümüz kredi borcunu ödeyemez hale gelmiş. Çiftçinin tarlalarına haciz gelmiş. Çiftçi, gelecek sene için tarlaya ürün ekemez durumda. Şimdiden kara kara düşünüyor. Türkiye’nin 4.büyük ovası olan Elbistan Ovası’nda tarım bitme noktasına getirildi. Çözüm ise, kredi faizlerinin, mazot, gübre ve tohum fiyatlarının düşürülmesi ve çiftçiye destek verilmesinden geçiyor.

Daha önceden Pankobirlik gibi çiftçiye destek veren birlikler kapanma noktasında. Üretici birlikleri yeniden kurulmalı. Elbistan’da salça fabrikası ve mısır işleme tesisleri kurulabilir. Bunun için de Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası bir araya gelebilir. Organize Sanayi Bölgesi’ne demir yolu sözünün gerçekleştirilmesi gerekiyor. Böyle olursa OSB çekim noktası haline gelir. Elbistan’da tarım sanayisi gelişirse Türkiye’nin en gelişmiş illerini bile geride bırakır. Ama Elbistan’ın madencilik ve termik santralle ekonomisinin geliştirileceği düşünüldü. Bunun yanlış olduğu bir çok tarım ürünü ve hayvan ithalatı yapılınca görüldü. Elbistan’da tarımın yeniden planlanması gerekiyor. Elbistan gençlerinin şehir dışına giderek şantiyelerde çalışmasını ancak tarım sanayisi ile önleriz” dedi.