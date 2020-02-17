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Nacar: “Elbistan, siyasilerden vaat değil çözüm bekliyor”

Emek Partisi Elbistan İlçe Başkanı Samet Nacar, Elbistan’da içme suyu sorununa dikkat çekerek, ‘Elbistan, siyasilerden vaat değil çözüm bekliyor” dedi.

Nacar: “Elbistan, siyasilerden vaat değil çözüm bekliyor”
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Nacar, yaptığı yazılı açıklamada Sarımağara kaynağından Elbistan’a içme suyu sağlayacak projenin bitirilmemesini eleştirerek şunları söyledi:

“4 yıl önce Elbistan’ımızda su şebekesinden kaynaklı zehirlenme meydana gelmişti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce Sarımağara kaynağından Elbistan’a hem sağlıklı hem de ucuz su temin edileceği açıklanmıştı. Aradan geçen 4 yıllık sürede herhangi bir ihale yapılmamıştır. Elbistan, içme suyunun temizliğini kaybederek sağlığından olmaktadır. Bu da Elbistan’ı siyasilerce sadece seçim döneminde ziyaret edilen vaat verilen bir ilçe haline dönüştürmüştür. En temel haklar Elbistan’da halen görünmemekte, adeta ölüme terk edilmiş şehir haline bürünmesine neden olmaktadır.”

Elbistan’da işsizliğin önlenmesi için yatırımların artması gerektiğini belirten Nacar, “Her ay 300 gencin şehrini terk ettiği yerde huzur da yatırım da olmaz. Elbistan’a tarım ve hayvancılık alanında fabrikalar açılmalıdır. Bu da nitelikli işgücünü gerektirir. Elbistan’da barajlarla sulamaya geçilmesi, şehirsel gelişimin önünü açar. AK Parti hükümetinin elektrik, su, doğalgaz fiyatlarını yükseltmesi, girdilerin artmasına neden olmakta ve yatırımları azaltmaktadır. Vatandaş ve esnaf, vergilerden bıkmış durumdadır. Adaletli bir vergi sistemi ile çok kazanandan çok; az kazanandan ise az vergi alınmalıdır” dedi.


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Nacar: “ElbistanSiyasilerden Vaat Değil çözüm Bekliyor”
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