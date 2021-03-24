Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Mahir Ünal’ın yeni görevi belli oldu
Mahir Ünal’ın yeni görevi belli...
4 mahallede 19 adet taşınmaz satışa çıkarıldı
4 mahallede 19 adet taşınmaz...
Koruma Kurulu’ndan eski hükümlülere sertifika
Koruma Kurulu’ndan eski hükümlülere sertifika
Elbistan’da metrekareye 17,6 kilogram yağış düştü
Elbistan’da metrekareye 17,6 kilogram yağış...
Kaymakam Demir, huzurevinde gönül aldı
Kaymakam Demir, huzurevinde gönül aldı
banner191
banner162

Mutlucan Şeker’in kotası belli oldu

Türkiye şeker sektöründe 2021-2022 pazarlama yılı için kotalar belli oldu. Buna göre, Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın kotası da 50 bin ton olarak belirlendi.

Mutlucan Şeker’in kotası belli oldu
banner167

Türkiye’deki şeker sektörünün 2021-2022 pazarlama yılına ait kotalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla 2021 ve 2022 pazarlama yılında TÜRKŞEKER, kooperatif ve özel şeker fabrikalarının kotaları belirlendi. 2021-2022 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 131 bin 625 ton oldu. Özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacağı belirtildi.

Yeni sezon öncesinde hazırlıkların başladığı Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın kotası ise 50 bin ton olarak belirlendi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Mutlucan Şekerin Kotası Belli Oldu