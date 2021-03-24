Mutlucan Şeker’in kotası belli oldu

Türkiye’deki şeker sektörünün 2021-2022 pazarlama yılına ait kotalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla 2021 ve 2022 pazarlama yılında TÜRKŞEKER, kooperatif ve özel şeker fabrikalarının kotaları belirlendi. 2021-2022 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 131 bin 625 ton oldu. Özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacağı belirtildi.

Yeni sezon öncesinde hazırlıkların başladığı Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın kotası ise 50 bin ton olarak belirlendi.