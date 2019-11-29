Mutlucan Şeker’e 361 bin TL çevre kirliliği cezası

Bu yılki alım kampanyasını bitirmek üzere olan Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası, geçtiğimiz günlerde çamur havuzlarından kaynaklanan kötü koku nedeniyle gündeme gelmişti. Başta Yunus Emre ve Cumhuriyet Mahallelerinin sakinleri olmak üzere artan şikayetler sonucunda harekete geçen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in talebi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, tesiste incelemelerde bulunmuştu. Yapılan denetimler sonucunda Mutlucan Şeker Fabrikası’na çevre ile ilgili yönetmelik ve mevzuatlara aykırı davrandığı için 361 bin TL idari para cezası verildi. Müdürlük, söz konusu eksiklikleri gidermesi için de firmaya 6 ay süre verdi. Öte yandan, fabrikadan yayılan kötü kokuyla ilgili analizin yapılması için TÜBİTAK görevlilerinin aldığı numuneler ise TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde inceleniyor. TÜBİTAK’ın analiz çalışmalarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Mutlucan Şeker Fabrikası’nın ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün tavsiye ve önerileri doğrultusunda koku giderici çalışmalar için bu konuda yeni adımlar atmaya başladığı da bildirildi.