Mutlucan Şeker’den Elbistanspor’a büyük destek

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası, 3. Lig hedefi ile sezona başlayan Elbistanspor’a sponsor oldu. 100 bin TL’lik sponsorluk anlaşmasının imzalanması için Mükrime Hatun Kültür Evi’nde tören düzenlendi. Törene, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu, Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Murat Şahin katıldı.

İmza töreni öncesinde değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, grubun en iddialı ve güçlü takımını oluşturduklarını söyledi.

Başkan Gürbüz, Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu’ya bu önemli destekten dolayı teşekkür ederek, “Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası ile Elbistanspor arasındaki sponsorluk anlaşması için buradayız. Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası geçen yıl da bu sene de Elbistanspor’a ciddi destekler ve katkılar sunuyor. Şeker fabrikası bizim için çok değerli. Şehrimizin en önemli istihdam kaynaklarından bir tanesi. Şeker üretiminde de Türkiye’ye önemli bir katkı sunuyor. Mutlucan Şeker Fabrikası’nın kapasitesinin artırılması bizim için çok önemli. Onlar da bu şehrin takımına sahip çıkarak bu sene de destek olma noktasında ellerinden gelen imkanları seferber ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Gürbüz, “Çok iddialı bir takım kurduk. İnşallah 3. Lig imkanını zorlayacağız. Açık ara 3. Lig’e çıkacağımıza olan inancım tamdır. Teknik ekibimiz ve yeni futbolcu arkadaşlarımızı transfer ettik. Futbolcularımızın çoğu 2. ve 3. Lig’den geldiler buraya. Taraftar kitlemizin de çok ciddi bir desteği var. Bu sene biz esnafımızla, işadamlarımızla, siyaset ve devlet adamlarımızla hep beraber Elbistanspor’un yanında duruyoruz. Takımımızı bu sene inşallah şampiyon yapacağız. Elbistanspor, asla yalnız yürümeyecek” ifadelerini kullandı.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli ise, “3. Lig parolası ile başladığımız Bölgesel Amatör Lig’de çok ciddi emekler sarf ettik. Sayın Bakanımız Mahir Ünal ve Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz çok ciddi katkılar sundu. Zorlu bir yoldayız ama başarılı olacağımıza inanıyorum. Mutlucan Şeker’in sponsorluğu ile de fazlasıyla mutlu olduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu da, “Firma olarak Elbistanspor’un her zaman yanındayız. Bugün de bu gayretimizin bir göstergesi olarak 100 bin TL’lik bir sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. İnşallah Elbistanspor’un 3. Lig’e çıkması için bol şans getirmesini temenni ediyoruz. Takımımıza da bu yolda başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu ve Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli arasında imzalandı.

Törende, katılımcılara Elbistanspor forması hediye edildi.