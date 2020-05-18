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Mutlucan Şeker’den çiftçiye 6 milyon 500 bin TL nakdi avans

Mutlucan Şeker A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası, 2020-2021 alım kampanyası doğrultusunda çiftçilere çapa avansı adı altında yaklaşık 6 milyon 500 bin TL tutarında ödeme yapıldı.

Mutlucan Şeker’den çiftçiye 6 milyon 500 bin TL nakdi avans
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Elbistan ve Afşin başta olmak üzere bölgedeki binlerce pancar çiftçisi, 2020-2021 hasat dönemi için tarlasında çalışmaya devam ediyor. Yoğun bir ekim dönemini geride bırakan pancar çiftçisi, şimdi de çapa mevsimine hazırlanıyor. Bugüne kadar çiftçilerine vermiş olduğu tohum, mibzer, gübre ve ilaç desteklerini sunan Mutlucan Şeker Üretim A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası;  6 milyon 500 bin TL tutarındaki 1. avans olarak bilinen çapa avansını bayram öncesinde ödedi.  Ülkemizin ve dünyanın salgından etkilenmiş olduğu bu günlerde de üretimi ve tarımı desteleyen Mutlucan Şeker A.Ş. ödediği çapa avansı ile çiftçinin yanında yer almaya devam ediyor.

Ramazan Bayramı arifesinde kendilerine avans jesti yapan Mutlucan Şeker A.Ş.’ye teşekkür eden çiftçiler ise, “Avanslarımızın bayram öncesinde yatması hem bizler hem de ilçemiz ekonomisi açısından önemli bir şey. Bizim açımızdan çifte bayram sevinci oldu. Mutlucan Şeker A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası yönetimine teşekkür ediyoruz” dediler.

 

 

 

 


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Mutlucan Şeker’den çiftçiye 6 Milyon 500 Bin TL Nakdi Avans
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