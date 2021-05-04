Mutlucan Şeker’den ‘529 bin ton kireç taşı’ iddiasına açıklama

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Fevzi Şimşek, Elbistan Belediyesi’nce fabrikaya 529 bin ton kireç taşı verildiği iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, “Bu fabrika kurulduğundan bugüne kadar 500 bin ton kireç taşı kullanılmamıştır” dedi.

Şimşek, iddia edilen rakamın, fabrikanın 35 yıllık ihtiyacına tekabül ettiğini vurgulayarak, “Biz, yılda maksimum 15 bin ton kireç taşı kullanıyoruz” şeklinde bilgi aktardı.

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Fevzi Şimşek, bazı basın organlarında ve kamuoyunda dile getirilen ‘Elbistan Belediyesi’nden 529 bin ton kireç taşı alındı’ iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu iddiayı abesle iştigal olarak nitelendiren fabrika müdürü Şimşek, böyle bir alımın mümkün olmayacağını dile getirdi.

Şimşek, “Bizi siyasete alet etmesinler. 500 bin kireç taşı kullanıldığı iddiası abesle iştigaldir. Çünkü biz fabrikada 100 ton pancar için 3,8 ila 3,9 ton kireç taşı kullanıyoruz. İşlenen pancara bölerseniz aşağı yukarı 14 bin ton kireç taşına tekabül eder. Bizim fabrikada yıllık kireç taşı ihtiyacımız 14 ila 15 bin ton arasındadır. Maksimum 15 bin olur. Artanı da diğer sene için kullanılır. Kireç taşı kokan, bozulan bir şey değildir. Buna mukabil bizim ürettiğimiz yani kotamız 50 bin ton şekerdir. 50 bin tonu denkleyecek şekilde çiftçiden pancar alırız; o da yaklaşık 360 bin tondur. 360 bin ton pancarı işlemek için arıtım tesisinde kireç taşı kullanılır” şeklinde konuştu.

1985 yılında kurulan fabrikanın aradan geçen 36 yılda bu kadar kireç taşı tüketmediğini vurgulayan Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Fevzi Şimşek, açıklamasını, “500 bin tonu baz alırsak fabrikamızın 35 yıllık ihtiyacına denk geliyor. Bu taşı koyacak yer bulamayız. Bu fabrika kurulduğundan beri kullansaydı bu 500 bin tonu bitiremezdi. Kurulduğundan beri bu kadar kireç taşı kullanılmamıştır. Bu iddia çok garip bir şey. Akıl işi değil ve çok yanlış bir ifade” cümleleri ile tamamladı.