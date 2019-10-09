Mutlucan Şeker’de küspe paketleme tesisi hizmete girdi

Mutlucan Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Mutlu, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en önemli besin maddelerinden biri olan pancar küspesinin paketlenerek özelliğini kaybetmeden daha uzun süre kullanılabilmesi için 1’er tonluk balya haline dönüştürecek tesisi faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Küspe paketleme tesisinin, besicilere, çiftçilere ve çiftlik sahiplerine hizmet vereceğini anlatan Mutlu, “Şeker pancarından şekerin alınmasıyla oluşan pancar posası, enerji bakımından zengin, sulu, selüloz içeriği nedeniyle kaba yemler içinde değerlendirilen şeker sanayi yan ürünüdür. Pancar küspesi, ülkemizde hayvan üreticilerinin en çok rağbet ettiği yem çeşitlerinin başında gelmektedir. Elbistan ve çevresinde de oldukça önemli bir kapasiteye sahip büyükbaş hayvancılığın en önemli yem maddesinin besin değerini kaybetmeden ve uzun süre saklanabilmesi için posanın sıkıştırılarak hava almayacak şekilde paketlenmesi, silaj haline getirilmesi gerekiyor. Mutlucan Şeker A.Ş. olarak planlamasını yaptığımız yatırımlardan birini de bu ürünün, yem kalitesini yüksek tutabilecek birer posa paketleme tesisi kurarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İşlemeye başlayan tesisimizde şimdilik 1’er tonluk yaş küspe balyası hazırlıyor” dedi.

Paketlenen yaş küspenin, besicilere ve çiftlik sahiplerine de büyük kolaylık sunacağını kaydeden Mutlucan Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Mutlu, “Küspenin açık havada depolanması ve saklanması çiftçilerimiz için çok zahmetli ve maliyetli bir iş. Küspenin açık havada depolanması, hem daha kısa sürede bozulmasına hem de besin değerini kaybetmesine yol açıyor. Bu da besiciler ve çiftçiler açısından ciddi ekonomik kayıp anlamına geliyor. Hizmete açtığımız tesisimiz, yaş küspeyi preselerde sıkarak ultraviyole ışınları geçirmeyecek şekilde paketleme özelliğine sahip. Balya haline getirilen küspe, bu sayede besin değerini kaybetmeden ve bozulmadan ortalama 1 yıl kullanılabiliyor. Bu işlem, besicimiz ve çiftçimiz için çok büyük bir kolaylık sunması anlamına geliyor. Hayvanlarının günlük ihtiyacı kadarını kullanan besicilerimiz, küspenin bozulmasıyla oluşabilecek ekonomik kaybın da önüne geçmiş oluyor. Tesisimizde farklı boyutlarda küspe balyası yapmak da planlamalarımızın arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.







