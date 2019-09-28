Mutlucan Şeker Fabrikası’nda çarklar dönmeye başlıyor

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası, 2019-2020 alım dönemi kampanyasında ilk pancarlar teslim almaya başladı. Şeker Fabrikasının kireç ocağında Fabrika Müdürü Ali Şükrü Tunçel’in yapmış olduğu dua sonrasında kurban kesildi ve kireç kulesine bizzat çıkan Fabrika Müdürü Ali Şükrü Tunçel, kireç ocağını ateşledi.

Fabrikanın gerek işletme gerekse meydan tesislerindeki mekanik sistemlerin, bu güne kadar görülmedik bir bakım ve revizyondan geçirildiğini belirten Fabrika Müdürü Tunçel, çiftçisiyle, çalışanlarıyla, yöneticileri ile şeker fabrikasının bu yıl en rahat ve verimli kampanyasını yaşayacağını belirtti. Cuma gününden itibaren meydana pancar alınarak analiz ve pancar tartım kantarlarının deneme ve test çalışmalarının yapıldığını söyleyen Fabrika Müdürü Tunçel, resmen pancar alımına 3 Ekim Perşembe günü davetlilerin de katılacağı bir törenle başlanacağını hatırlattı.