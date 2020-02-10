Mutlucan Şeker, çiftçinin 13 milyonluk eksik kota cezasından vazgeçti

Çamaş, fabrikaya taahhüt ettiği miktardan az pancar getiren çiftçilere yönelik olarak uygulanması gereken 13 milyon TL’lik cezadan tamamen vazgeçildiğini belirterek, 2020-2021 dönemi içinde 440 bin tonluk sözleşme imzalandığının bilgisini verdi.

Mutlucan Şeker Fabrikası Müdür Yardımcısı Levent Ulaş Yenice ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Mutlucan Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Prof. Dr. Necdet Çamaş, Elbistan ve Afşin çiftçisinin, pancar üretimi dışında da destekçisi olduklarını söyledi.

Yeni ekim dönemi için 440 bin ton taahhüt alındığını ifade eden Prof. Dr. Çamaş, “Yeni bir kampanya dönemine başlıyoruz. 2020-2021 ekim dönemi sözleşmelerimizi imzaladık. Şuanda 440 bin ton civarında taahhütlerimizi aldık. Planlamalarımızı tamamen yaptık. Toprak ıslahı ve sağlıklı bitki gelişimi için kükürt uygulaması yaptık. Normal şartlarda sözleşmesine eksik pancar tesellüm eden üreticilerimize fabrikamızın 13 milyon 254 bin TL ceza kesmesi gerekiyordu. Ancak çiftçilerimiz geçen yıl çok sıkıntılı bir dönem yaşadı. Yönetimimiz, uzun bir çalışma sonrasında bu konu ile ilgili gelecek yıl için almış olduğu taahhütler ve çiftçimizin samimiyetini gördükten sonra bu cezai işlemden tamamen vazgeçmiştir. Bu durum, bölge çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çiftçilere pancar parası ödemelerinin 12 Şubat itibariyle başlayacağını anlatan Prof. Dr. Çamaş, yeni dönemde pancar alım ve işleme kapasitesinin de arttırılacağınca değinerek, “2019-2020 pancar üretim sezonunda çiftçilerimizle ilgili ödemelerimiz 12 Şubat’ta gerçekleşecektir. Çiftçilerimizin hesabına yatacak olan bu ücretleri, bir veya 2 gün sonra çekmeleri durumunda banka ile yapmış olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde hiçbir kesinti olmayacaktır. Çiftçimizin kazancının bereketini ve devamını, çiftçilerimize de başarılı ve hayırlı bir üretim sezonu diliyoruz. Fabrikamızda iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Randevu, pancar boşaltma ve fabrikamızın kapasitesinin arttırılması konusunda çalışmalar devam ediyor. Günlük alım miktarında hem de günlük işleme miktarında artışlar olacaktır. Kampanyaya kadar bu çalışmalarımız devam edecektir. 2020-2021 yılı, hem bölgemiz tarımsal sanayine hem de fabrikamıza, çiftçimize ve esnafına olumlu, başarılı ekonomik ve gelecek anlamında da daha umut veren bir duruma dönüşecektir” şeklinde konuştu.

Anlaşma imzaladıkları bir bankadan fabrika garantörlüğünde çiftçilere kredi imkanı tanınacağının da altını çizen Mutlucan Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Prof. Dr. Necdet Çamaş, “Gübre ve tohum dağıtımlarımız planlanmış olup 1-28 Şubat tarihleri arasında tamamlanacaktır. Çiftçimizin lehine olacak bütün anlaşmaları çok erken dönemde yapıyor ve 2020-2021 pancar ürününden mahsup edilmek üzere ürünlerin fiyatlarımızı da açıklıyoruz. Çiftçimiz, alacak olduğu gübreye 2021 Şubatında ödeyeceği miktarı biliyor. Bundan sonraki çalışmalarımıza da, takip sistemi, tarla döneminde teknik hizmetler dahil olmak üzere tarım ekibi ile birlikte bütün organizasyonlarımızı gerçekleştireceğiz. Her çiftçimizin karnesini oluşturarak çiftçimizin üretim kalitesine katkı sağlamayı bir görev olarak yerine getireceğiz.

Yapı Kredi bankası ile anlaşma yapılmış olup Şubat ayı sonu sözleşme imzalanacaktır. Bankanın çiftçilere verdiği tarımsal kredi kartı ile 6 ay vade farksız olarak anlaşmalı firmalardan tarımsal ihtiyaçları olan yakıt, ilaç gibi girdileri temin edebileceklerdir. Ayrıca ekim sonrası pancar çıkışları sağlandığında banka ile üreticiler gruplar halinde müracaat ederek şirketimiz garantisinde pancar bedeli karşılığı tarımsal krediler alabileceklerdir” ifadelerinde bulundu.