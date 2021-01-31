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Mutfağın çatısı çöktü, anne ve çocukları son anda kurtuldu

Elbistan'da bir evin mutfak olarak kullanılan bölümünün çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olay esnasında mutfakta olan anne ve 3 çocuğu molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Mutfağın çatısı çöktü, anne ve çocukları son anda kurtuldu
 

Elbistan'da bir evin mutfak olarak kullanılan bölümünün çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olay esnasında mutfakta olan anne ve 3 çocuğu molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, ilçeye bağlı Karahüyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kaya'ya ait tek katlı evin mutfak olarak kullanılan bölümünün tavanındaki mertekler, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olay anında mutfakta bulunan anne ve 3 çocuğu, son anda kendilerini diğer odaya atarak kurtulsa da çatı parçaları ve merteklerin girişi kapatması sonucu evde mahsur kaldı. Ailenin yardımına koşan komşular, evin girişini kapan molozları kaldırmak için büyük çaba harcadı.

Yıkıntıların temizlenmesinin ardından anne ve çocukları evden çıkabildi.




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