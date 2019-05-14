Mütevelli Heyeti’nde düşen muhtar üyeliği için seçim yapıldı

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti’nde görev yapacak 2 muhtar üyenin belirlenmesi için muhtarlar 10 Aralık 2018’de sandık başına gitmişti. Bu seçimlerde Fakıoğlu Mahalle Muhtarı Mehmet Yücel ile Demircilik Mahalle Muhtarı Halil Ocak mütevelli heyetine seçilen isimler olmuştu. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde muhtarlık seçimini kaybeden Demircilik Mahalle Muhtarı Halil Ocak’ın üyeliği, yasa gereği düştü. Ocak’ın yerine mütevelli heyetinde yer alacak mahalle muhtarının belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı.

SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar temsilcisi üyelerinin seçimi, Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SYDV) Müdürü Dilek Otlutepe’nin gözetiminde mahalle muhtarlarının katılımı ile yapıldı. Seçimde, Topallı Mahalle Muhtarı Ahmet Bozkurt ve Güblüce Mahalle Muhtarı Nuh Kaya adaylığını açıkladı. Yapılan oylama ve sayımın ardından, Topallı Mahalle Muhtarı Ahmet Bozkurt, 51 oy alarak SYDV Mütevelli Heyetinde görev yapacak isim oldu.