Erol Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında, imam hatip liselileri; sapıklık, ahlaksızlık ve sahtekarlıkla suçlamıştı. Mütercimler'in bu sözleri büyük tepki toplamıştı. Yoğun tepkiler üzerine üniversitedeki görevinden istifa eden Mütercimler’e bir kınama da Elbistan’dan geldi. İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Elbistan Temsilcisi Ali Yılmaz, Mütercimler’i sözlerinden dolayı kınadıklarını belirterek, “3 Mart 1924 yalında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunun 4.maddesi gereği açılan ve Türk eğitim sistemi içinde yüz yıldır varlığını kabul ettirerek devam eden imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında bir tv programında haksız ve hadsiz eleştiri yaparak halkımızı kin ve düşmanlığa sevk eden, sosyal barışı ve hoşgörüyü baltalayan, camianın nezdinde milletimizin inanç değerlerine hadsizce saldıran Erol Mütercimler adlı şahsı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.
Mütercimler’in imam hatiplilerle ilgili sözlerine Elbistan’dan tepki
İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Elbistan Temsilcisi Ali Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında imam hatip lisesi mezunlarıyla ilgili söylediği sözler nedeniyle Erol Mütercimler’e tepki gösterdi.
10 Eylül 2020 Perşembe 17:45
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