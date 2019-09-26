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Mükrime Hatun Kültürevi’nden Deniz Doğan konseri

Mükrime Hatun Kültürevi’nde Elbistanlı genç sanatçı Deniz Doğan’ın katılımı ile konser düzenlenecek.

Mükrime Hatun Kültürevi’nden Deniz Doğan konseri
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Elbistan Belediyesi tarafından Pınarbaşı mesire alanında geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Mükrime Hatun Kültürevi, Elbistanlı genç sanatçı Deniz Doğan’ı müzikseverler ile buluşturacak. Konser etkinliği, 29 Eylül Pazar günü düzenlenecek. Elbistanlı sanatçı Deniz Doğan, sevilen türküleri ve ezgileri seslendirecek. Konser, saat 15.00’te başlayacak.

Mükrime Hatun Kültürevi’nden konser etkinliği ile ilgili olarak yapılan açıklamada, tüm kadınlar davet edildi. Konserin, sadece kadınlara yönelik olduğu belirtilen açıklamada, konsere giriş ücretinin de 20 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Konser rezervasyonları ise, Mükrime Hatun Kültürevi’nden yapılacak.


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