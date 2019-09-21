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Mükrime Hatun Kültürevi’nde canlı müzik ve resim kursu başlıyor

Elbistan’da kadınlara yönelik olarak hizmet veren Mükrime Hatun Kültürevi’nde canlı müzik ve karakalem resim kursu başlıyor.

Mükrime Hatun Kültürevi’nde canlı müzik ve resim kursu başlıyor
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23 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’deki canlı müzik organizasyonu için rezervasyonlar alınmaya başlarken, karakalem kursu için de başvurular Mükrime Hatun Kültüevi’nde kabul edilecek.

Pınarbaşı mesire alanında açılan Mükrime Hatun Kültürevi, ilçedeki kadınların sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye başladı. Açılalı kısa bir süre olmasına rağmen, nezih ortamı ile kadınların uğrak noktası haline gelen Mükrime Hatun Kültürevi’nde ilk canlı müzik organizasyonu, 23 Eylül akşamı yapılacak. Saat 20.00’de başlayacak canlı müzik organizasyonuna katılmak isteyenlerin rezervasyon yaptırması gerekecek. Canlı müzik organizasyonları, haftanın her Cumartesi günü devam edecek.

Yine resim sanatına ilgi duyan kadınlar için de profesyonel bir eğitici eşliğinde karakalem ve yağlıboya resim kursu açılacak. Kursa katılmak isteyenler, başvurularını Mükrime Hatun Kültürevi’ne yapacak. Sınavlara hazırlanan ve kitap okumak isteyen genç kızlar da kütüphaneden yararlanabiliyor.






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