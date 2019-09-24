Mükrime Hatun Kültürevi’nde canlı müzik keyfi

Günlük yaşamın stresinden kurtulmak ve farklı bir akşam geçirmek isteyen kadınlar, Burak Kılınç’ın seslendirdiği şarkı ve türkülere eşlik etti.

Elbistan Belediyesi tarafından Pınarbaşı mesire alanında geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Mükrime Hatun Kültürevi’nde düzenlenen canlı müzik organizasyonu büyük ilgi gördü. Canlı müzik programında Burak Kılınç sahne aldı. Organizeye çok sayıda kadın katıldı. Kadınlar, yaklaşık 2 saat süren canlı müzik organizasyonunda, nezih ortamın ve Ceyhan Nehri’nin manzarası eşliğinde hoş vakit geçirdi.

Mükrime Hatun Kültürevi’ndeki canlı müzik organizasyonları, haftanın her Cumartesi günü devam edecek. Yine resim sanatına ilgi duyan kadınlar için de profesyonel bir eğitici eşliğinde karakalem ve yağlıboya resim kursu açılacak. Kursa katılmak isteyenler, başvurularını Mükrime Hatun Kültürevi’ne yapacak.













