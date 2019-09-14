Mükrime Hatun Kültürevi hizmete açıldı

Elbistan Belediyesi, ilçedeki kadınlara hizmet verecek ve bünyesinde resim, müzik ve kütüphanenin yer aldığı kültürevi projesini hayata geçirdi. Pınarbaşı mesire alanında uzun süre kafe olarak hizmet veren mekan, Mükrime Hatun Kültürevi haline getirildi. Mükrime Hatun Kültürevi’nin açılışı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, CHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Fidan Aytaç, MHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Kozanoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Organizenin açılış konuşmasını Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri editörü Meltem Göçer yaptı. Göçer, Mükrime Hatun Kültürevi’nin hazırlanmasında çok büyük bir emek verildiğini belirtti.

Mükrime Hatun Kültür Evi’nin sadece kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler için kullanılacağını kaydeden Göçer, “Bu mekanın sağlanmasında belediye başkanımızın öncülük edeceğini ve bu kadar erken hizmete gireceğini hayal bile edemiyorduk. 1 haftada hazırladık burayı, çok emek verdik. O kadar güzel bir mekan oluştu ki; bayanlarımız çok heyecanlandı. Kültür evi koyduk adını. Çünkü al götür oku getir kütüphanesi kurduk. Sergilerimiz var, resim öğretmenimiz var. Çocuklarımıza resim öğretecekler, müzik öğretmenimiz var burada çocuklara bağlama kursu verecek. Yazarlarla görüştük konferanslar yapılacak dolayısıyla burası bizim için bölgede bile eşi benzeri olmayan bir yer haline geldi. Buna vesile olanlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Bugün Elbistan’ımıza yeni kazandırdığımız bir kültür evinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Sanat galerisi gibi de çalışacak bir yapı olacak. Her şeyden önemlisi burası sadece bayan kardeşlerimize hizmet edecek. Çalışanları, müşterileri bayan olacak. Onlara özel ve özgü bir yapı olacak. Öyle tasarladık çünkü biz Elbistan’da çalışmalara başlamadan önce bayan kardeşlerim şöyle bir ifadede bulunmuşlardı; ‘Elbistan’da gidecek yerimiz yok, bize özel olsun istiyoruz’ demişlerdi. Bizde ilk icraatlarımızdan birini böyle bir kafe açılışı ile yaptık. İnşallah hayırlı olacağını düşünüyorum ben. Bugün özel sizsiniz. İnşallah bir hafta içerisinde tamamlayacağız burayı” şeklinde konuştu.

Mükrime Hatun Kültüre vi’nin gelirinin Voleybol 1. Lig’de Elbistan adına mücadele edecek bayan voleybol takımına ait olacağını belirten Başkan Gürbüz, Ceyhan Nehri’nin rehabilitasyon projesi tamamlandığında, Kaynarca ve Pınarbaşı ile bütünleştiğinde, kent ormanımızla bütünleştiğinde burası Abant’ın iki kat büyüklüğünde oluyor. Böylesi güzel bir gölü Allah bize nasip etmiş, biz de inşallah onu ilmik ilmik işleyeceğiz. Sıfır noktası burası. Ona da sizlerle başlayacağız. Tüm siyasi partilerin kadın kollarını davet ettik buraya. Çünkü burası hepimizin, Elbistan hepimizin. Birlikte bir şey yapmamız lazım. Burası sizin. Biz belediye olarak sadece burayı dizayn ettik.

Bir duyuru daha yapmak istiyorum. Elbistan’ın 1. Ligde bir bayan voleybol takımı var. Buranın tüm geliri de voleybol takımıza ait olacak. Yani üretimden tüketime her şey bayanlara ait olacak. İnşallah onlara da gelerek katma değer üretmiş, fayda üretmiş olacaksınız. Biz inanıyoruz onlara, inşallah Sultanlar Ligi’ne de çıkacağız. Bu konuda iddialıyız. Ben kendilerine güveniyorum. Değerli bir kadro kurduk. Sizlerinde onlara sahip çıkacağından canı gönülden inanıyorum. Bir kadın dayanışması yapacaksınız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ın gündeminde ise Diyarbakır’da çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde eylemlerini sürdüren anneler vardı.

Öçal, şunları söyledi:

“Bu kültür evinin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz kadınlar dertleşmek amacıyla burayı kullanmak, kardeşlik bağımızı güçlendirmek amacıyla inşallah burada olacağız. Kültür evi hayırlı olsun. Başkanımı kutluyorum.

Maalesef ülkemizin en büyük sorunların biri terör. Gerek hükümetimiz, gerek devletimiz istikrarlı bir şekilde teröre tokat vurmaya devam ediyor. Şu an gündemimizde Diyarbakır annelerimiz var. Teröre karşı soylu bir direniş gösteren ses çıkaran annelerimiz var. Teröre hayır diyen bütün kadınlarımızdan bu kadınlara destek istiyoruz. Bu kadınlar bizim kadınlarımız, dağa çıkardıkları çocuklar bizim çocuklarımız. Artık orada anneler yeter artık diyor. Terörle bağını kesmeyen bir parti siyasi bir parti değil. Her ne şekilde girmiş olursa olsun. Bunu yumuşatmaya çalışanları da şiddetle kınıyorum. PKK’ya terör örgütü demeye dilleri dönemeyenleri şiddetle kınıyorum. Çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Bütün kadınların da bu Diyarbakırlı annelerin yanında olmalarını istiyoruz. Bizim Kandil’e verilecek bir çocuğumuz değil bir tavuğumuz bile yok. Bu böyle bilinsin artık.”

Voleybol takım kaptanı Burcu Evin de, Mükrime Hatun Kültürevi’nin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.























Konuşmaların ardından, açılış kurdelesi kesildi.