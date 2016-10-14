Muhtarlarla istişare ve koordinasyon toplantısında bir araya geldiler

Ekinözü’nde mahallelerinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı bir istişare ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Bünyamin Şakalar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, belediye meclis üyeleri, büyükşehir belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan isim AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Bünyamin Şakalar oldu.

‘Muhtarlarımızın derdi, vatandaşlarımızın derdidir’ diyerek sözlerine başlayan Başkan Şakalar, “Mahallelerimizdeki sıkıntıları, eksiklikleri ve ihtiyaçlarını, belediye başkanımızın ve belediye meclis üyelerimizin huzurunda görüşmek için bir araya geldik. Muhtarlarımızın derdi, vatandaşlarımızın derdidir. Vatandaşımızın derdi de bizim derdimizdir. Bizim derdimiz ise memleketin ve ülkenin derdi. Ekinözü, ufak ve imkanları kısıtlı bir ilçe. İlçe başkanı olarak değil de bir vatandaş olarak baktığımda 2 senedir ilçemizde gözle görülür bir değişim olduğunu görüyorum. Sizlerin de bunu fark ettiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

İlçedeki eksikliklerin giderilmesi noktasında bu tür toplantıların önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Şakalar, şunları söyledi:

“Eksikliklerimiz illaki var. Hizmetlerin taksimi noktasında oransal farklılıklar olabilir. Ama bir şekilde hizmet ulaşmıştır. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla Gelleviz’e kadar bir yol yaptık. Ekinözü bu yolu tarihte göremezdi. Bu toplantının mahallelerimizin sorunlarının aciliyet sırasına göre çözümüne katkı sunacağını düşünüyorum. Bu toplantı sonucunda alınacak kararlar, ilçe ve büyükşehir belediyemizin yanı sıra kamu yatırımları noktasında da milletvekillerimize ve ilgili bakanlıklarımıza iletilecektir. Hepinize katıldığı için teşekkür ediyorum.”

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen ise, kısıtlı imkân ve bütçe ile hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Ellerinde bir sihirli değnek olmadığını belirten Başkan Çeleğen, “Hepimiz seçilmiş insanlarız. 30 Mart’ta bu hizmet bize nasip oldu. İlçe başkanımızın, belediye meclis üyelerimizin ve büyükşehir belediye meclis üyelerimizin tek düşüncesi Ekinözü’ne hizmet edebilmek. Gecemiz ve gündüzümüz Ekinözü’ne hizmet kazandırma düşüncesiyle geçiyor. Mahallelerimizin sorunlarının çözümü için mesai harcıyoruz. Ekinözü Belediyesi olarak imkânlarımız ve bütçelerimiz belli. Bu imkânlarımızı çeşitlendirmek, merkezi hükümetimizden ve bakanlıklarımızdan destek almak için görüşmelerimiz sürüyor. Keşke elimizde bir sihirli değnek olsa da 21 mahallemizi ve 77 mezramızı, içme suyu, asfalt, yol, parkları, sosyal tesisleri ile pırıl pırıl bir hale getirebilsek. Ama gerçekte biz çok kısıtlı bütçeler ve imkânlarla hareket etmek zorundayız. Her hizmeti anında getirmemiz elbette mümkün değil. Bu yüzden öncelik sırasına göre hareket etmek zorundayız. Bu toplantıda da bunu belirlemeyi amaçlıyoruz” dedi.

Mahalle muhtarlarına birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Başkan Çeleğen, “Hizmet noktasında bizlere olduğu kadar muhtarlarımıza da görev düşüyor. Hizmetler yardımlaşma ile olur. Birbirimize yardım etmemiz gerekiyor. Tenkitten ziyade güç birliği yaparsak hizmetlerin ulaşmasında ve gelmesinde ilk adımı atmış oluruz. Görev süremiz dolana kadar bir birimizi suçlamadan ziyade yapıcı olmamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde imkânlarımız neyse onu kullanalım. Sizlerle her konuda istişaremiz sürecek. Hizmetin de böyle yürüyeceğini düşünüyorum. Mahallelerimizin park sorunu var. Stabilize asfalt konusunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz yardımcı oluyor. Bizler de yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçeye daha fazla hizmet kazandırmak için görüşmeler yaptıklarını ifade eden Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, “Parke taşı ihalesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaatta bulunduk. Arazöz ve itfaiye talebimiz oldu. 64. Hükümetimizin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal Bey’e ilçemizin ihtiyaçlarını iletiyoruz. 2 yılık yüksekokul talebimiz var. Kültür ve gençlik merkezi talebimiz var. Nereden ne şekilde hizmet alırız diye çabalıyoruz. Biz hizmet için buraya geldik ve ilçemize bir tuğla dahi konulsa bundan mutluluk duyarız” cümleleri ile konuşmasını tamamladı.

Başkan Çeleğen ve Başkan Şakalar’ın ardından söz alan muhtarlar da, mahallelerinin acil çözüm bekleyen sorunlarını dile getirdi.



